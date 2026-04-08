Prefeito Oscar Rodrigues investe mais de R$ 5,4 milhões em nova frota de ônibus escolares

A rede municipal de ensino de Sobral recebeu um importante reforço em sua logística de transporte com a entrega de 11 novos ônibus zero-quilômetro. O investimento, realizado pela Prefeitura de Sobral por meio da Secretaria Municipal da Educação, totaliza R$ 5.468.677,39, com cada unidade custando R$ 497.152,49. A iniciativa visa atender 11 rotas estratégicas, integrando bairros e distritos para garantir que o acesso à educação seja pautado pela segurança e pelo bem-estar dos estudantes.

Elevando o padrão de qualidade do transporte público escolar, os novos veículos são totalmente equipados com itens que priorizam a inclusão e a tecnologia, contando com acessibilidade completa por meio de dispositivos para o acesso seguro de cadeirantes, sistema de climatização com ar-condicionado em todas as unidades, item essencial diante das condições climáticas da região, além de recursos de segurança ativa, como sensores de distância e câmeras de ré para auxílio aos condutores, e um interior focado no conforto dos alunos, com poltronas acolchoadas e sistema de som multimídia.



