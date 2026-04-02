Triste: Engenheiro de 24 anos morre horas após casar

O engenheiro eletricista Matheus Vicente Correia, de 24 anos, celebrou seu casamento, no último sábado (28), em Goiânia. Poucas horas depois, na madrugada de domingo (29), ele faleceu após passar mal.





Segundo familiares, Matheus não apresentava problemas de saúde, e a morte inesperada causou grande choque. A viúva se chama Ana Karolina Freitas.





Por meio de uma rede social, Debora Fernanda, irmã de Matheus, apontou que ainda não há informações sobre o que poderia ter causado a morte do jovem. O laudo do IML com a causa da morte deve ser divulgado em até 30 dias.





Ainda de acordo com Debora, o engenheiro “não bebia, não fumava, não fazia uso de qualquer tipo de droga”. (Pleno News)





Um vídeo mostra a alegria dos noivos no momento do casamento. Assista: