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quinta-feira, 2 de abril de 2026

Prefeito Oscar Rodrigues cumpre agenda em Jaibaras

quinta-feira, abril 02, 2026  Nenhum comentário

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, participou na manhã desta quinta-feira (02) do Campeonato da Semana Santa, evento tradicional realizado na localidade de Florinda, no distrito de Jaibaras.

Com 30 anos de história, a competição é uma das mais importantes da região, reunindo equipes de Sobral e de cidades vizinhas.

“O Campeonato da Semana Santa em Florinda é mais do que uma competição esportiva. É uma tradição que atravessa gerações, movimenta a comunidade e fortalece o espírito de união entre as pessoas”, destacou Oscar Rodrigues.

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