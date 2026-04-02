Prefeito Oscar Rodrigues cumpre agenda em Jaibaras

O prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues, participou na manhã desta quinta-feira (02) do Campeonato da Semana Santa, evento tradicional realizado na localidade de Florinda, no distrito de Jaibaras.
Com 30 anos de história, a competição é uma das mais importantes da região, reunindo equipes de Sobral e de cidades vizinhas.
“O Campeonato da Semana Santa em Florinda é mais do que uma competição esportiva. É uma tradição que atravessa gerações, movimenta a comunidade e fortalece o espírito de união entre as pessoas”, destacou Oscar Rodrigues.
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