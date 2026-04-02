Lula esvazia candidaturas de Guimarães e Luizianne ao Senado e cobra divisão de espaços no Ceará

Durante entrevista ao Grupo Cidade de Comunicação nesta quarta-feira (1º/4), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou, de forma direta, o esvaziamento das possíveis candidaturas de José Guimarães e Luizianne Lins ao Senado pelo Ceará.





Ao comentar o nome de Guimarães, Lula reconheceu a trajetória e a relevância política do parlamentar, mas deixou claro que isso, por si só, não garante viabilidade eleitoral.





— “O Guimarães tem história no PT, foi muito bem votado, é líder do governo, tem muitas qualidades, mas muitas vezes só isso não basta. Não tem mesmo a correlação de força suficiente para eleger um candidato”, afirmou.





O presidente ainda destacou que espera uma solução interna no partido sob a condução de Camilo Santana, evitando conflitos que possam comprometer o cenário político no estado.





Já sobre Luizianne Lins, Lula foi ainda mais enfático ao defender a necessidade de divisão de espaços com partidos aliados, indicando que o PT não deve concentrar todas as vagas majoritárias.





— “O PT tem o governador, tem o prefeito da capital, tem o senador Camilo. Não pode querer ter todos os senadores. É preciso compartilhar com os aliados”, declarou.





Na prática, a fala do presidente reforça a estratégia de construção de uma chapa ampla no Ceará, abrindo espaço para outras siglas na disputa pelo Senado e reduzindo o protagonismo interno de nomes históricos do PT no estado.





A declaração também expõe um recado claro: a montagem da chapa majoritária passará menos por projetos individuais e mais pela lógica de alianças, o que tende a reconfigurar o tabuleiro político cearense para 2026.





Via Sobral em Revista