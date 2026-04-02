Polícia Civil prende suspeito de tentativa de chacina em Maracanaú após meses foragido

Ataque matou uma pessoa e deixou duas feridas em outubro de 2025.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) cumpriu, nesta quarta-feira (1º), um mandado de prisão preventiva contra Jonath Teixeira Magalhães, apontado como um dos envolvidos em uma tentativa de chacina registrada em outubro de 2025, no bairro Jari, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.





Segundo as investigações conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito teria participado da ação criminosa que resultou na morte de um homem e deixou outras duas pessoas feridas. O caso é tratado como um ataque coordenado, com características típicas de execução.





Após o crime, Jonath passou a ser considerado foragido da Justiça e, conforme apurado pelos investigadores, estava escondido na cidade de Hidrolândia, a mais de 240 quilômetros da capital cearense.





A captura foi resultado de um trabalho conjunto entre equipes da 3ª DHPP da Região Metropolitana de Fortaleza, do Núcleo de Inteligência Policial (NUIP) e de delegacias da região. Com base em levantamentos de inteligência, os policiais conseguiram identificar o paradeiro do suspeito.





Uma equipe se deslocou até a Delegacia Municipal de Santa Quitéria e, com o apoio de agentes locais, seguiu até Hidrolândia, onde o investigado foi localizado e preso.





O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Maracanaú, no âmbito de processo que apura a participação do suspeito no ataque. Ele agora se encontra à disposição da Justiça.





As investigações continuam para identificar e capturar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.



