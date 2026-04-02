Moradores denunciam descaso com ponte em distrito de Coreaú e cobram ação da Prefeitura

Moradores de Coreaú estão denunciando o estado de abandono de uma ponte que dá acesso a importantes localidades da região. Segundo os relatos, a estrutura, localizada sobre um rio, apresenta sérios problemas e coloca em risco a segurança de quem precisa trafegar pelo local diariamente.





A via é essencial para o deslocamento entre a sede do município e comunidades como Corredores, Angicos, além de servir de passagem para quem segue em direção às localidades de Grosso e ao município de Moraújo. Mesmo com a relevância do trecho, moradores afirmam que não há a devida atenção por parte da gestão municipal.





De acordo com as denúncias, além da situação precária da ponte, o acesso também preocupa. Motoristas relatam a existência de buracos ao longo da via que, muitas vezes, ficam encobertos, aumentando o risco de acidentes. Há temor de que veículos possam cair, sofrer danos ou até provocar situações mais graves.





A população cobra providências urgentes por parte da Prefeitura de Coreaú, destacando a necessidade de restauração da ponte e melhorias na estrada, garantindo mais segurança e mobilidade para todos que dependem do trajeto.





Até o momento, moradores aguardam um posicionamento das autoridades.