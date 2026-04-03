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sexta-feira, 3 de abril de 2026

Sexta-feira Santa: reflexão, fé e tradição marcam a data para milhões de cristãos

sexta-feira, abril 03, 2026  Nenhum comentário

A Sexta-feira Santa é um dos momentos mais importantes do calendário cristão, marcada pela reflexão, fé e lembrança do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Celebrada na sexta-feira que antecede a Páscoa, a data simboliza o sofrimento e a morte de Cristo, sendo considerada um dia de silêncio, oração e penitência.

Em diversas cidades do Brasil e do mundo, fiéis participam de procissões, encenações da Paixão de Cristo e celebrações religiosas que relembram os últimos momentos de Jesus. Igrejas costumam manter um clima mais sóbrio, com missas especiais e rituais que destacam o significado espiritual da data.

A tradição também influencia hábitos culturais, como a abstinência de carne vermelha, substituída por peixes e outros alimentos mais simples. Para muitos, esse gesto representa respeito, sacrifício e conexão com os ensinamentos cristãos.

Além do aspecto religioso, a Sexta-feira Santa é um convite à reflexão sobre valores como amor ao próximo, solidariedade e esperança. Em meio à correria do dia a dia, a data proporciona um momento de pausa para pensar sobre a vida, a fé e os caminhos a seguir.

Com forte simbolismo, a Sexta-feira Santa segue sendo uma das datas mais respeitadas do cristianismo, reunindo gerações em torno de tradições que atravessam o tempo e mantêm viva a mensagem de fé e renovação.

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