Sexta-feira Santa: reflexão, fé e tradição marcam a data para milhões de cristãos

A Sexta-feira Santa é um dos momentos mais importantes do calendário cristão, marcada pela reflexão, fé e lembrança do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Celebrada na sexta-feira que antecede a Páscoa, a data simboliza o sofrimento e a morte de Cristo, sendo considerada um dia de silêncio, oração e penitência.





Em diversas cidades do Brasil e do mundo, fiéis participam de procissões, encenações da Paixão de Cristo e celebrações religiosas que relembram os últimos momentos de Jesus. Igrejas costumam manter um clima mais sóbrio, com missas especiais e rituais que destacam o significado espiritual da data.





A tradição também influencia hábitos culturais, como a abstinência de carne vermelha, substituída por peixes e outros alimentos mais simples. Para muitos, esse gesto representa respeito, sacrifício e conexão com os ensinamentos cristãos.





Além do aspecto religioso, a Sexta-feira Santa é um convite à reflexão sobre valores como amor ao próximo, solidariedade e esperança. Em meio à correria do dia a dia, a data proporciona um momento de pausa para pensar sobre a vida, a fé e os caminhos a seguir.



