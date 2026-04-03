Veículo pega fogo no bairro Boa Vizinhança, em Sobral

No início da tarde desta sexta-feira (3), um veículo foi completamente destruído por um incêndio no bairro Boa Vizinhança, em Sobral.





De acordo com as informações iniciais, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender à ocorrência, mas, ao chegar ao local, o carro já havia sido consumido pelas chamas.





Apesar do susto e da gravidade do incidente, ninguém ficou ferido. O sinistro resultou apenas em danos materiais.





As circunstâncias do incêndio deverão ser apuradas para identificar o que teria provocado o fogo.