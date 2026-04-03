Polícia Militar prende suspeitos de chacina em Rafael Arruda, em Sobral

Na manhã desta sexta-feira (3), uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois indivíduos suspeitos de envolvimento em um triplo homicídio ocorrido no último sábado, na localidade de Rafael Arruda, zona rural de Sobral.





De acordo com informações repassadas pelo aspirante Carlos, policiais militares do 3º Batalhão recebeu denúncias de que os suspeitos estariam escondidos no distrito de São José do Torto. A partir dessas informações, equipes foram mobilizadas para realizar diligências na região.





A ação contou com o apoio da Força Tática e do destacamento policial de Rafael Arruda. Durante as buscas, os policiais conseguiram localizar e capturar os suspeitos. Com eles, foram apreendidas armas de fogo de calibre .32, uma quantia significativa em dinheiro e drogas.





Ainda segundo a Polícia Militar, durante a ocorrência, um dos detidos revelou informações sobre outro envolvido, apontado como um dos líderes de uma organização criminosa atuante na região de Sobral.





Um veículo modelo Gol, de cor branca, também foi apreendido durante a operação. O carro passará por perícia da equipe da Perícia Forense, que investiga se o automóvel foi utilizado como apoio na execução do triplo homicídio.





Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Municipal de Sobral, onde o delegado responsável conduz os procedimentos legais.





A Polícia Militar reforçou que seguirá intensificando ações contra o crime organizado, destacando que operações como essa demonstram o compromisso da corporação em combater a criminalidade e garantir a segurança da população, mesmo durante feriados como a Sexta-feira Santa.





Com informações do portal Coqueiros 95,3