Jovem é caçada pelo ex após dizer “não” e acaba m0rta com 30 fac4das no meio da rua

Crime brutal ocorreu no domingo (5) de Páscoa em Aguaí (SP); suspeito foi preso horas depois com roupas manchadas de sangue.





A madrugada de domingo (5) de Páscoa foi marcada por violência extrema em Aguaí, no interior de São Paulo. Uma jovem de 29 anos foi assassinada após ser perseguida pelo ex-namorado em via pública, em um crime que causou forte comoção na cidade.





Segundo as investigações, o suspeito abordou a vítima em uma praça da região e tentou forçá-la a entrar em um caminhão. Diante da recusa, ele passou a segui-la a pé até alcançá-la em outra rua, onde cometeu o ataque.





Moradores relataram momentos de desespero. Um guarda civil que vive próximo ao local ouviu os pedidos de socorro e encontrou a mulher caída. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a morte foi confirmada ainda no local.





Após o crime, o agressor fugiu levando a arma. Com base em informações repassadas à polícia, equipes iniciaram buscas e localizaram o suspeito horas depois, na zona rural. Ele foi encontrado ainda com as mesmas roupas usadas no momento do crime, com vestígios de sangue.





Dentro do veículo também estava a atual companheira do homem, que não teve participação no caso. O suspeito foi preso em flagrante e levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.





O caso foi registrado como feminicídio. A Polícia Civil segue com as investigações, e a arma utilizada no crime ainda não foi localizada.





Via portal Folha do Estado