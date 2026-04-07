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terça-feira, 7 de abril de 2026

Criminosos armados roubam carro na estrada das Marrecas, em Sobral

terça-feira, abril 07, 2026  Nenhum comentário

Na manhã desta terça-feira (7), criminosos armados realizaram um assalto na estrada das Marrecas, levando um veículo de um motorista que trafegava pela via.

De acordo com as informações, os suspeitos estavam em uma motocicleta quando abordaram a vítima e anunciaram o assalto. Durante a ação, foi subtraído um veículo Fiat Uno, de cor branca, com placa QNP2F07.

Após o crime, os assaltantes fugiram em rumo ignorado. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou localização dos suspeitos.

A Polícia Civil deve investigar o caso e realizar diligências na tentativa de recuperar o veículo e prender os envolvidos. A população pode colaborar com informações anônimas por meio dos canais oficiais da polícia.

foto ilustrativa

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