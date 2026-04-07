SINE/IDT de Sobral divulga 51 vagas de emprego nesta terça-feira (7)

O Sistema Nacional de Emprego (SINE/IDT) de Sobral está com diversas oportunidades de trabalho abertas nesta terça-feira (7), contemplando diferentes áreas e níveis de escolaridade. Ao todo, são 51 vagas disponíveis, sendo 45 para ampla concorrência e 6 destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
🔹 Vagas para ampla concorrência (45)
Entre as principais oportunidades ofertadas, destacam-se:
- Ajudante de motorista (01)
- Analista contábil (01)
- Atendente de balcão (02)
- Atendente de lanchonete (01)
- Atendente de lojas (01)
- Auxiliar administrativo (01)
- Auxiliar de armazenamento (01)
- Auxiliar de cozinha (03)
- Auxiliar de limpeza (02)
- Auxiliar de topógrafo (01)
- Bobinador eletricista (01)
- Camareira de hotel (01)
- Churrasqueiro (01)
- Confeiteiro (01)
- Consultor de vendas (04)
- Costureira em geral (01)
- Cozinheiro de restaurante (01)
- Cozinheiro do serviço doméstico (01)
- Cozinheiro geral (01)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (01)
- Enfermeiro (01)
- Estoquista (02)
- Gerente de restaurante (01)
- Impressor gráfico manual (01)
- Recepcionista atendente (02)
- Recepcionista secretária (01)
- Salgadeiro (01)
- Subgerente de loja (01)
- Supervisor comercial (01)
- Técnico de operações de telecomunicações (01)
- Técnico de refrigeração (01)
- Técnico em manutenção de máquinas (01)
- Vendedor de comércio varejista (01)
- Vendedor interno (01)
- Vendedor porta a porta (01)
- Vendedor pracista (01)
🔹 Vagas para pessoas com deficiência (PCD) – 06
- Auxiliar de estoque (01)
- Empacotador (01)
- Operador de caixa (01)
- Repositor em supermercados (01)
- Repositor de mercadorias (01)
- Vendedor interno (01)
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