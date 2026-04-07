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terça-feira, 7 de abril de 2026

SINE/IDT de Sobral divulga 51 vagas de emprego nesta terça-feira (7)

terça-feira, abril 07, 2026  Nenhum comentário

O Sistema Nacional de Emprego (SINE/IDT) de Sobral está com diversas oportunidades de trabalho abertas nesta terça-feira (7), contemplando diferentes áreas e níveis de escolaridade. Ao todo, são 51 vagas disponíveis, sendo 45 para ampla concorrência e 6 destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

🔹 Vagas para ampla concorrência (45)

Entre as principais oportunidades ofertadas, destacam-se:

  • Ajudante de motorista (01)
  • Analista contábil (01)
  • Atendente de balcão (02)
  • Atendente de lanchonete (01)
  • Atendente de lojas (01)
  • Auxiliar administrativo (01)
  • Auxiliar de armazenamento (01)
  • Auxiliar de cozinha (03)
  • Auxiliar de limpeza (02)
  • Auxiliar de topógrafo (01)
  • Bobinador eletricista (01)
  • Camareira de hotel (01)
  • Churrasqueiro (01)
  • Confeiteiro (01)
  • Consultor de vendas (04)
  • Costureira em geral (01)
  • Cozinheiro de restaurante (01)
  • Cozinheiro do serviço doméstico (01)
  • Cozinheiro geral (01)
  • Empregado doméstico nos serviços gerais (01)
  • Enfermeiro (01)
  • Estoquista (02)
  • Gerente de restaurante (01)
  • Impressor gráfico manual (01)
  • Recepcionista atendente (02)
  • Recepcionista secretária (01)
  • Salgadeiro (01)
  • Subgerente de loja (01)
  • Supervisor comercial (01)
  • Técnico de operações de telecomunicações (01)
  • Técnico de refrigeração (01)
  • Técnico em manutenção de máquinas (01)
  • Vendedor de comércio varejista (01)
  • Vendedor interno (01)
  • Vendedor porta a porta (01)
  • Vendedor pracista (01)

🔹 Vagas para pessoas com deficiência (PCD) – 06

  • Auxiliar de estoque (01)
  • Empacotador (01)
  • Operador de caixa (01)
  • Repositor em supermercados (01)
  • Repositor de mercadorias (01)
  • Vendedor interno (01)

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