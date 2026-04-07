SINE/IDT de Sobral divulga 51 vagas de emprego nesta terça-feira (7)

O Sistema Nacional de Emprego (SINE/IDT) de Sobral está com diversas oportunidades de trabalho abertas nesta terça-feira (7), contemplando diferentes áreas e níveis de escolaridade. Ao todo, são 51 vagas disponíveis, sendo 45 para ampla concorrência e 6 destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

🔹 Vagas para ampla concorrência (45)

Entre as principais oportunidades ofertadas, destacam-se:

Ajudante de motorista (01)

Analista contábil (01)

Atendente de balcão (02)

Atendente de lanchonete (01)

Atendente de lojas (01)

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de armazenamento (01)

Auxiliar de cozinha (03)

Auxiliar de limpeza (02)

Auxiliar de topógrafo (01)

Bobinador eletricista (01)

Camareira de hotel (01)

Churrasqueiro (01)

Confeiteiro (01)

Consultor de vendas (04)

Costureira em geral (01)

Cozinheiro de restaurante (01)

Cozinheiro do serviço doméstico (01)

Cozinheiro geral (01)

Empregado doméstico nos serviços gerais (01)

Enfermeiro (01)

Estoquista (02)

Gerente de restaurante (01)

Impressor gráfico manual (01)

Recepcionista atendente (02)

Recepcionista secretária (01)

Salgadeiro (01)

Subgerente de loja (01)

Supervisor comercial (01)

Técnico de operações de telecomunicações (01)

Técnico de refrigeração (01)

Técnico em manutenção de máquinas (01)

Vendedor de comércio varejista (01)

Vendedor interno (01)

Vendedor porta a porta (01)

Vendedor pracista (01)

🔹 Vagas para pessoas com deficiência (PCD) – 06