Prefeito Oscar Rodrigues assina ordem de serviço para fortalecer abastecimento de água no bairro Belchior

O prefeito Oscar Rodrigues autorizou, nesta segunda-feira (06/04), a realização de uma obra emergencial de recuperação do reservatório elevado que atende o bairro Antônio Carlos Belchior.





O objetivo da intervenção é garantir mais segurança e qualidade no abastecimento de água. A obra já foi licitada, e uma construtora foi contratada para executar os serviços.





A primeira etapa será realizada pelo SAAE e consiste no esvaziamento do reservatório, além da implantação de um sistema provisório de abastecimento, permitindo a continuidade do fornecimento durante a execução da obra.



