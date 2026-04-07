Prefeito Oscar Rodrigues assina ordem de serviço para fortalecer abastecimento de água no bairro Belchior

O prefeito Oscar Rodrigues autorizou, nesta segunda-feira (06/04), a realização de uma obra emergencial de recuperação do reservatório elevado que atende o bairro Antônio Carlos Belchior.
O objetivo da intervenção é garantir mais segurança e qualidade no abastecimento de água. A obra já foi licitada, e uma construtora foi contratada para executar os serviços.
A primeira etapa será realizada pelo SAAE e consiste no esvaziamento do reservatório, além da implantação de um sistema provisório de abastecimento, permitindo a continuidade do fornecimento durante a execução da obra.
Durante esse período, o sistema funcionará com pressão reduzida, podendo haver oscilações no abastecimento ao longo do dia.
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