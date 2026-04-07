Pesquisa Veritá aponta liderança de Ciro

A corrida pelo Governo do Ceará em 2026 começa a ganhar contornos mais definidos. Pesquisa divulgada nesta terça-feira (7/4) pelo Instituto Veritá aponta liderança de Ciro Gomes (PSDB) no cenário atual.





De acordo com o levantamento, Ciro aparece com 47,3% das intenções de votos válidos. Na sequência, o atual governador Elmano de Freitas (PT) registra 38,8%, enquanto o senador Eduardo Girão (Novo) surge na terceira colocação, com 12,5%.





Outros candidatos somam 1,3%, enquanto os votos brancos e nulos representam 19,2% do total, indicando uma parcela ainda significativa do eleitorado fora da disputa direta entre os principais nomes.





A leitura dos números mostra que Ciro lidera no recorte de votos válidos — critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definição do resultado —, mas também evidencia um cenário ainda em formação, com espaço para movimentações ao longo da pré-campanha.





O percentual de brancos e nulos chama atenção e pode ser decisivo na consolidação das candidaturas, assim como o baixo índice de fragmentação entre outros concorrentes fora dos três principais.





Com o calendário eleitoral avançando, a tendência é de intensificação das articulações políticas, o que pode influenciar diretamente os próximos levantamentos.





Via Sobral em Revista