Maior apreensão de drogas realizada pela Polícia Civil este ano resulta na interceptação de 182 quilos de maconha

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Antissequestro (DAS), unidade vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), realizou, na última terça-feira (31), sua maior apreensão de maconha, registrada neste ano, no Ceará. A ofensiva policial ocorreu no bairro Henrique Jorge, Área Integrada de Segurança Pública 18 (AIS 18), em Fortaleza.





Ao todo, foram apreendidos 265 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 182 quilos do entorpecente. A droga estava escondida em um equipamento refrigerador e havia sido enviada de outro estado da Federação. Conforme levantamentos policiais, o material ilícito foi entregue a uma empresa sem a devida autorização.





A partir de informações obtidas pela PCCE, os agentes conseguiram localizar e apreender toda a carga. As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e capturar todos os envolvidos na ação criminosa.









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