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terça-feira, 7 de abril de 2026

Prefeito Oscar Rodrigues inaugura E.T.I Maria Linhares Pontes e marca avanço histórico na educação de Sobral

terça-feira, abril 07, 2026  Nenhum comentário

A educação de Sobral ganhou um importante reforço nesta semana com a inauguração da Escola de Tempo Integral (E.T.I) Maria Linhares Pontes, localizada no bairro Padre Palhano. O momento foi considerado histórico para o município, marcando mais um avanço no fortalecimento do ensino público local.

A obra da unidade escolar teve início em 2024 e contou, ao longo de sua execução, com investimentos, acompanhamento e esforços da gestão municipal para garantir a entrega do equipamento à população.

A nova escola inicia suas atividades atendendo 469 estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, ampliando a oferta de ensino em tempo integral em Sobral. A proposta é proporcionar uma educação mais completa, com maior tempo de permanência dos alunos na escola e acesso a diversas atividades pedagógicas.

Com uma estrutura moderna, a E.T.I Maria Linhares Pontes foi projetada para oferecer mais qualidade, conforto e oportunidades às crianças. O equipamento público também beneficia diretamente mais de 8 mil moradores do bairro Padre Palhano.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a educação, destacando o investimento na formação das novas gerações como um passo fundamental para o desenvolvimento social e o futuro da população.

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