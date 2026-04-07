Prefeito Oscar Rodrigues inaugura E.T.I Maria Linhares Pontes e marca avanço histórico na educação de Sobral

A educação de Sobral ganhou um importante reforço nesta semana com a inauguração da Escola de Tempo Integral (E.T.I) Maria Linhares Pontes, localizada no bairro Padre Palhano. O momento foi considerado histórico para o município, marcando mais um avanço no fortalecimento do ensino público local.





A obra da unidade escolar teve início em 2024 e contou, ao longo de sua execução, com investimentos, acompanhamento e esforços da gestão municipal para garantir a entrega do equipamento à população.





A nova escola inicia suas atividades atendendo 469 estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, ampliando a oferta de ensino em tempo integral em Sobral. A proposta é proporcionar uma educação mais completa, com maior tempo de permanência dos alunos na escola e acesso a diversas atividades pedagógicas.





Com uma estrutura moderna, a E.T.I Maria Linhares Pontes foi projetada para oferecer mais qualidade, conforto e oportunidades às crianças. O equipamento público também beneficia diretamente mais de 8 mil moradores do bairro Padre Palhano.



