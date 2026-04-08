Trump adia ultimato e anuncia cessar-fogo de 2 semanas com Irã

Mais cedo, presidente dos EUA havia dito que uma civilização inteira iria morrer.

Horas após anunciar um ultimato ao Irã e afirmar que uma civilização inteira iria morrer “esta noite, para nunca mais ser trazida de volta”, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, decidiu voltar atrás. Em suas redes sociais, ele afirmou que vai suspender os bombardeios por duas semanas.





– Concordo em suspender o bombardeio e o ataque ao Irã por um período de duas semanas. Este será um CESSAR-FOGO de dois lados! – afirmou.





De acordo com o presidente dos EUA, a medida ocorre porque os objetivos militares do conflito já foram alcançados. Trump também disse que a medida depende de o Irã abrir o Estreito de Ormuz.





– A razão para isso é que já cumprimos e superamos todos os objetivos militares e estamos muito avançados em um acordo definitivo para uma PAZ de longo prazo com o Irã e a PAZ no Oriente Médio. Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela constitui uma base viável para negociação. Quase todos os diversos pontos de discórdia do passado já foram acordados entre os Estados Unidos e o Irã, mas um período de duas semanas permitirá que o acordo seja finalizado e concluído – afirmou.





Mais cedo, ao anunciar o ultimato ao Irã, Trump havia dito que não desejava a morte de uma civilização inteira, mas avaliou que ele “provavelmente” ocorrerá. Ele também chegou a sugerir que uma “mudança completa e total de regime” já estaria ocorrendo no Irã, o que permitiria que “algo revolucionariamente maravilhoso” pudesse acontecer.





Via Pleno News