Dia das Mães: amor que acolhe, ensina e transforma

Neste Dia das Mães, celebramos aquelas que representam amor incondicional, força e dedicação em todos os momentos da vida.





Ser mãe é cuidar, proteger, aconselhar e, muitas vezes, abrir mão dos próprios sonhos para ver os filhos felizes. É ter o coração dividido em vários pedaços e ainda assim encontrar forças para seguir firme diante das dificuldades.





Hoje é um dia especial para agradecer por cada abraço, cada ensinamento, cada oração e cada gesto de carinho que marcam nossas vidas para sempre.





Que todas as mães recebam o reconhecimento, o amor e a gratidão que merecem não apenas hoje, mas em todos os dias do ano.



