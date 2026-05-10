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domingo, 10 de maio de 2026

Dia das Mães: amor que acolhe, ensina e transforma

domingo, maio 10, 2026  Nenhum comentário

Neste Dia das Mães, celebramos aquelas que representam amor incondicional, força e dedicação em todos os momentos da vida.

Ser mãe é cuidar, proteger, aconselhar e, muitas vezes, abrir mão dos próprios sonhos para ver os filhos felizes. É ter o coração dividido em vários pedaços e ainda assim encontrar forças para seguir firme diante das dificuldades.

Hoje é um dia especial para agradecer por cada abraço, cada ensinamento, cada oração e cada gesto de carinho que marcam nossas vidas para sempre.

Que todas as mães recebam o reconhecimento, o amor e a gratidão que merecem não apenas hoje, mas em todos os dias do ano.

Feliz Dia das Mães! Que Deus abençoe cada mãe com saúde, paz, amor e muitas alegrias ao lado de sua família.

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