Crateús vence Guarany de Sobral em jogo marcado por muita polêmica no Jumelão

O Crateús venceu o Guarany de Sobral em uma partida bastante polêmica realizada neste sábado, às 16h, no Estádio Juvenal Melo, o tradicional “Jumelão”.
O confronto foi marcado por muita tensão e terminou com reclamações por parte da equipe do Guarany. Já nos acréscimos da partida, o Crateús balançou as redes, mas o assistente anulou o lance. No entanto, após muita discussão, o árbitro principal decidiu validar o gol, provocando uma grande confusão dentro e fora de campo.
Jogadores, comissão técnica e torcedores protestaram contra a decisão da arbitragem, aumentando ainda mais o clima quente da partida.
Com o resultado, o Guarany de Sobral permanece na terceira colocação da tabela, ficando atrás justamente do Crateús, com uma diferença de três pontos.
Agora, o Cacique do Vale volta suas atenções para o próximo compromisso pela competição. O time enfrenta o Itapipoca na próxima quarta-feira, dia 23, no Estádio do Junco, o “Juncão”, às 20h30.
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