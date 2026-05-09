Crateús vence Guarany de Sobral em jogo marcado por muita polêmica no Jumelão

O Crateús venceu o Guarany de Sobral em uma partida bastante polêmica realizada neste sábado, às 16h, no Estádio Juvenal Melo, o tradicional “Jumelão”.





O confronto foi marcado por muita tensão e terminou com reclamações por parte da equipe do Guarany. Já nos acréscimos da partida, o Crateús balançou as redes, mas o assistente anulou o lance. No entanto, após muita discussão, o árbitro principal decidiu validar o gol, provocando uma grande confusão dentro e fora de campo.





Jogadores, comissão técnica e torcedores protestaram contra a decisão da arbitragem, aumentando ainda mais o clima quente da partida.





Com o resultado, o Guarany de Sobral permanece na terceira colocação da tabela, ficando atrás justamente do Crateús, com uma diferença de três pontos.



