URGENTE! Brasil registra primeira morte por hantavírus em 2026; caso não está ligado a cruzeiro

Homem de 46 anos morreu após contrair doença em área rural no Alto Paranaíba. Caso é considerado isolado.

Minas Gerais registrou a primeira morte por hantavírus no país, em 2026. A informação foi confirmada, neste domingo (10), pela Secretaria de Estado de Saúde que aponta que a morte ocorreu em fevereiro deste ano. A infecção foi confirmada pela Funed, Fundação Ezequiel Dias, após análises laboratoriais.









O paciente, um homem de 46 anos, era residente do município de Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba, e apresentava histórico de contato com roedores silvestres em área de lavoura.









Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, trata-se de um caso isolado, sem relação com outros registros da doença pelo país e nem mesmo com o surto em andamento em um cruzeiro que partiu da Argentina com destino a Cabo Verde.









O que é hantavírus?





As infecções por hantavírus ocorrem principalmente em áreas rurais, geralmente associadas a atividades ocupacionais ligadas à agricultura e ao contato com ambientes infestados por roedores silvestres.





A hantavirose é uma zoonose viral aguda que, no Brasil, se manifesta principalmente na forma da Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus. A transmissão para humanos ocorre, na maioria das vezes, pela inalação de partículas presentes na urina, fezes e saliva de roedores infectados.





Os sintomas iniciais incluem febre, dores no corpo, dor de cabeça, dor lombar e dor abdominal. Nos casos mais graves, a doença pode evoluir para dificuldade respiratória, tosse seca, aceleração dos batimentos cardíacos e queda da pressão arterial.









Não existe tratamento específico para a hantavirose. O atendimento é baseado em medidas de suporte clínico, conforme avaliação médica.









Medidas de prevenção





A SES-MG reforça a importância das medidas de prevenção, especialmente em áreas rurais, como manter alimentos armazenados em recipientes fechados e protegidos de roedores, dar destino adequado ao lixo e entulhos, manter terrenos limpos e roçados ao redor das residências, não deixar ração animal exposta, retirar diariamente restos de alimentos de animais domésticos e enterrar o lixo orgânico a pelo menos 30 metros das construções.





Além disso, a Secretaria também orienta evitar plantações muito próximas das residências, mantendo distância mínima de 40 metros, ventilar o ambiente antes de entrar em locais fechados, como paióis, galpões, armazéns e depósitos e umedecer o chão com água e sabão antes da limpeza desses ambientes, evitando varrer a seco.









Casos no Brasil





O Brasil já registrou 7 casos de hantavírus em 2026. Dois casos em Minas Gerais; dois no Rio Grande do Sul; um em Santa Catarina; um no Paraná e um sem unidade da federação identificada. No ano passado, o Brasil registrou 35 casos e 15 mortes por hantavírus.





O hantavírus provoca de 10 mil a 100 mil casos a cada ano no mundo, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde.





Fonte: CBN Globo