Caminhão carregado com gás de cozinha pega fogo na CE-187, em São Benedito

Um incêndio atingiu um caminhão que transportava gás de cozinha na manhã deste domingo (10), na CE-187, nas proximidades do distrito de Inhuçu, em São Benedito.





O veículo ficou completamente tomado pelas chamas enquanto estava parado às margens da rodovia, chamando a atenção de motoristas e moradores que passavam pelo trecho. Vídeos gravados por populares mostram o momento em que o fogo se espalha rapidamente pela estrutura do caminhão, gerando preocupação devido ao risco causado pela carga transportada.





As circunstâncias que teriam provocado o incêndio ainda são desconhecidas. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre feridos ou sobre a situação do motorista.





Equipes da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local realizando os procedimentos necessários e controlando o fluxo de veículos na área. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e evitar que o fogo provocasse consequências ainda mais graves.





O caso deverá ser investigado para esclarecer as causas do incêndio.





Com informações de TV Ibiapaba