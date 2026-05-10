Comandante do Bope na operação mais letal do RJ é promovido

Comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na megaoperação realizada em outubro de 2025 nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, considerada a mais letal da história do estado, o policial militar Marcelo Corbage foi promovido ao posto de coronel, a patente mais alta da Polícia Militar.





A ação realizada no fim do ano passado terminou com 122 mortos, entre eles cinco agentes de segurança. Segundo os dados divulgados à época, também foram presas 81 pessoas e apreendidos 93 fuzis durante a operação.





Formado pela Academia de Polícia Militar Dom João VI, antiga Escola de Formação de Oficiais (EsFO), Corbage possui especializações em diferentes áreas operacionais. Entre os cursos realizados estão o do Bope, Comandos Anfíbios da Marinha do Brasil, Operações em Caatinga e Pantanal (também pela Marinha), além de treinamento em Montanha, pelo Exército.





Ao longo da carreira, o agora coronel também exerceu funções de subcomandante no próprio Bope; no 14° Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Bangu, na Zona Oeste do Rio; e no 36° BPM, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense.





Via portal Pleno News