FICCO/CE captura seis foragidos da Justiça em cinco municípios cearenses

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) prendeu seis pessoas procuradas pela Justiça entre a última quinta-feira (09) e esta segunda (13). As capturas ocorreram em Tianguá, Pentecoste, Juazeiro do Norte, Quixeramobim e Fortaleza. Materialde referência geográfica





Os presos foram levados às unidades policiais e prisionais para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.





As ações contaram com equipes do RAIO, GCAP, ASINT, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Penal do Ceará (SAP).





A FICCO/CE reúne Polícia Federal, Polícia Civil do Ceará, PMCE, PRF, Perícia Forense do Ceará, Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará e Secretaria Nacional de Políticas Penais.





Fonte: CN7