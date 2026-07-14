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terça-feira, 14 de julho de 2026

FICCO/CE captura seis foragidos da Justiça em cinco municípios cearenses

terça-feira, julho 14, 2026  Nenhum comentário

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) prendeu seis pessoas procuradas pela Justiça entre a última quinta-feira (09) e esta segunda (13). As capturas ocorreram em Tianguá, Pentecoste, Juazeiro do Norte, Quixeramobim e Fortaleza. Materialde referência geográfica

Os presos foram levados às unidades policiais e prisionais para os procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.

As ações contaram com equipes do RAIO, GCAP, ASINT, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Penal do Ceará (SAP).

A FICCO/CE reúne Polícia Federal, Polícia Civil do Ceará, PMCE, PRF, Perícia Forense do Ceará, Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará e Secretaria Nacional de Políticas Penais.

Fonte: CN7

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