Flávio Bolsonaro diz que não tem mais relação com Michelle

Nesta quarta-feira (15), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) falou de sua relação com a madrasta, Michelle Bolsonaro, e afirmou que respeita o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama. Em entrevista ao Flow Podcast, o pré-candidato do PL à Presidência da República, afirmou, no entanto, que não tem nenhuma relação com Michelle.





A fala ocorreu após vídeo publicado pela ex-primeira-dama em suas redes sociais revelando atritos com Flávio. Após a divulgação, Michelle deixou a presidência do PL Mulher.





– Com toda franqueza, hoje em dia não tenho relação com ela (…) Não assisti o vídeo dela. Pelo que eu estava vendo nas matérias, preferi nem assistir para não me contaminar (…) Não sei por que ela está fazendo isso. Não tem uma lógica, não tem um jogo combinado – relatou Flávio Bolsonaro.





O senador também disse que está com as portas para quem quiser apoiá-lo na durante as eleições.





– Nunca pressionei para entrar na campanha ou não entrar, vem a hora que quer e vem se quiser. Estou dando o meu melhor e sei o caminho que tenho que seguir. Preciso de todo mundo. Quem ficar mais confortável de vir agora, vem. Quem não ficar confortável de vir agora, vem depois (…) Respeito muito meu pai e a esposa dele. Jamais faria algo que desagradasse meu pai. Estou na política há 24 anos, então estou acostumando a sentar e negociar – ressaltou.





Sobre sua pré-candidatura, Flávio disse que a missão foi dada pelo ex-presidente.





– Estou cumprindo uma missão dada pelo meu pai. Espero que em algum momento todo mundo compreenda que o inimigo do meu pai está do outro lado – destacou.





Via portal Pleno News