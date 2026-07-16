José Guimarães, Ministro de Lula, ataca Flávio Bolsonaro: “Vassalo dos EUA”

Nesta quinta-feira (16), o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), atacou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o chamou de “vassalo” dos Estados Unidos (EUA). A declaração foi dada pelo petista após o governo dos EUA taxar produtos brasileiros em 25%.





Para Guimarães, Flávio age como um “lobistas de negócios” do governo norte-americano.





– Flávio Bolsonaro é um traidor da pátria, que conspira contra o seu próprio país. Em vez de defender o pix, a economia nacional, os empregos e os trabalhadores brasileiros, prefere atuar como vassalo dos interesses econômicos dos EUA no Brasil – afirmou.





O ministro também decidiu disparar novos ataques ao pré-candidato do PL à Presidência, principal oponente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tentará a reeleição.





– As declarações de Flávio Bolsonaro culpando o presidente Lula pelo tarifaço revelam o seu desespero com o escândalo do Banco Master e suas ligações com Daniel Vorcaro e com Sicário. O pré-candidato à Presidência e sua família têm se comportado como lobistas de negócios dos Estados Unidos no Brasil – apontou.





Fonte: Pleno News

Foto Agência Brasil