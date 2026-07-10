Incrível! Passageiro é sugado para fora de avião após janela se quebrar

Um passageiro precisou de atendimento médico após ser sugado para fora de um avião entre a Grécia e a Alemanha, nesta sexta-feira (10). Segundo informações da companhia, Ryanair , uma janela se desprendeu da fuselagem durante o voo.





A mídia grega, no entanto, informa que o acidente foi causado por uma peça do motor que teria se desprendido, atingido a janela e causado a despressurização da cabine. Outras duas fontes que presenciaram o incidente confirmaram essa tese.





Testemunhas disseram à agência Reuters que a vítima chegou a ficar com o corpo parcialmente para fora da aeronave e foi segurada pela esposa, que estava ao seu lado. Em seguida, outros passageiros teriam ajudado a puxá-la de volta.





Um vídeo gravado por outro passageiro (assista ao fim da matéria) mostra o senhor, logo após o incidente, sentado na poltrona, preso ao cinto e utilizando a máscara de oxigênio, assim como os demais passageiros. A aeronave retornou imediatamente para o aeroporto de origem, em Tessalônica, na Grécia, onde fez um pouso de emergência.





A Ryanair informou que apenas o passageiro mais próximo à janela precisou de atendimento médico em solo. Todos os que estavam a bordo foram transferidos para outros voos. A aeronave, modelo Boeing 737 NG, permanece em solo enquanto as autoridades investigam as causas do acidente.





Outras fontes afirmam que o mesmo avião precisou retornar a Tessalônica horas antes, na noite desta quinta (9), após decolar em direção à Bósnia e Herzegovina. Ainda não se sabe o motivo da alteração no plano de voo.





A companhia Ryanair é uma das principais low-coast no mundo. A empresa é conhecida por oferecer passagens muito baratas, com menos conforto e serviços, no continente europeu, e atende também alguns países do Oriente Médio. Apesar de receber muitas reclamações, em 40 anos de operação, a Ryanair nunca registrou um acidente fatal.





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