Dois homens são presos por logística de plantação com 290 mil pés de maconha em Acopiara

Dois homens, de 47 e 21 anos, foram presos nesta sexta-feira (10) por suspeita de envolvimento na logística da plantação de cerca de 290 mil pés de maconha encontrada em Acopiara. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos em Orós pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Os suspeitos são investigados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os presos foram identificados como Clenio Filho e o outro apenas como "Jiló".





A plantação foi localizada em 25 de junho deste ano, em uma fazenda no município de Acopiara.





Esta é a segunda ação com prisões no caso. Na semana passada, o dono do terreno, o fazendeiro João Holanda Neto, de 59 anos, foi preso. Ele foi solto 24 horas depois, após a defesa apresentar laudos médicos.





A investigação segue em andamento. Participam dos trabalhos equipes da Delegacia de Acopiara, do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI Sul), além da Draco e da Denarc, ambas do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).





"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informa que cumpriu dois mandados de prisão temporária, nesta sexta-feira (10), contra dois homens, com idades de 47 e 21 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.





Os suspeitos são investigados por envolvimento na logística de uma plantação, onde foram encontrados cerca de 290 mil pés de maconha, durante uma ação realizada no dia 25 de junho deste ano, no município de Acopiara. As capturas ocorreram na cidade de Orós. Criminalidadee justiça





Os trabalhos policiais foram realizados por equipes da Delegacia de Acopiara, do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI Sul), além de equipes das Delegacias de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e de Narcóticos (Denarc), ambas vinculadas ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Diligências e oitivas seguem em andamento com a finalidade de elucidar o fato.".





Via portal CN7