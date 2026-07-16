Polícia desmonta cativeiro e mata dois suspeitos após sequestro de caminhoneiro em Cuiabá

Dois suspeitos morreram em confronto com equipes da Força Tática da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (16), no bairro Novo Horizonte, em Cuiabá. A ação ocorreu durante as diligências para localizar um caminhoneiro idoso que havia sido sequestrado na noite de quarta-feira (15), em um posto de combustíveis às margens da Rodovia dos Imigrantes.





De acordo com as informações preliminares, a vítima foi rendida pelos criminosos e levada para um cativeiro. Em seguida, foi conduzida até uma área de mata, onde permaneceu amarrada e sob tortura durante toda a noite.





Durante o período em que esteve em poder dos sequestradores, o caminhoneiro foi obrigado a realizar transferências bancárias via Pix, causando um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 33 mil.





Após o registro do crime, equipes da Força Tática iniciaram buscas ininterruptas para localizar a vítima e identificar os responsáveis pelo sequestro.





Na tarde desta quinta-feira, os policiais localizaram dois suspeitos em Várzea Grande e, a partir das informações obtidas, descobriram o endereço onde o caminhoneiro era mantido em cárcere. A vítima foi resgatada com vida.





Na sequência da operação, os militares chegaram a uma residência utilizada como base da quadrilha, localizada no bairro Novo Horizonte, em Cuiabá.





Segundo a Polícia Militar, durante a tentativa de abordagem, dois suspeitos armados reagiram à ação policial, dando início a um confronto. Ambos foram baleados, chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.





No imóvel, os policiais apreenderam diversos materiais que, conforme as investigações, eram utilizados para manter a vítima em cárcere privado. Entre os objetos encontrados estavam cordas, enforca-gatos, roupas camufladas e um revólver calibre .38.





Ainda conforme informações preliminares, os dois suspeitos possuíam antecedentes criminais. Durante as diligências, também foram localizadas imagens de um dos investigados posando com um fuzil, material que deverá integrar a investigação.





A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar outros possíveis integrantes do grupo criminoso e esclarecer todos os detalhes do sequestro.





A ocorrência segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades nas próximas horas.





Fonte: Pleno News