PF deflagra Operação Voto Livre para apurar corrupção eleitoral no Ceará

A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quarta-feira (15) a Operação Voto Livre, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça Eleitoral. A medida integra uma investigação que apura suspeitas de corrupção eleitoral no estado do Ceará, com foco em irregularidades cometidas durante as Eleições Municipais de 2024. Cumprimentoda lei





Os investigadores cumprem os mandados em diferentes endereços, dos municípios de Fortaleza e Massapê, com o intuito de recolher documentos, dispositivos eletrônicos e outros materiais que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos. A apuração busca identificar não apenas os autores das condutas investigadas, mas também eventual participação de terceiros, a origem dos recursos utilizados e uma possível articulação entre os envolvidos.





De acordo com a PF, todo o material recolhido durante as buscas será encaminhado para análise técnica e pericial. Os resultados devem subsidiar as próximas etapas da investigação, que segue sob acompanhamento da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral.





Caso as suspeitas sejam confirmadas, os investigados podem responder por crime eleitoral, conforme previsto na legislação. A identidade dos alvos não foi divulgada.





A reportagem apurou que este é mais um capítulo nos esforços de órgãos de controle para coibir práticas de compra de votos e uso irregular de recursos em campanhas municipais, tema recorrente em pleitos anteriores no país.



