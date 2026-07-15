Argentina vence a Inglaterra por 2 a 1 e garante vaga na final da Copa do Mundo

A Argentina está na final da Copa do Mundo de 2026. Em uma semifinal emocionante disputada nesta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a equipe comandada por Lionel Scaloni venceu a Inglaterra por 2 a 1 de virada e confirmou presença na decisão contra a Espanha.
A Inglaterra abriu o placar aos 55 minutos do segundo tempo com Anthony Gordon, após boa jogada construída por Declan Rice e Morgan Rogers. Quando o resultado parecia encaminhado para os ingleses, a Argentina reagiu nos minutos finais. Aos 85 minutos, Enzo Fernández acertou um belo chute de fora da área e empatou a partida. Já nos acréscimos, aos 90+2, Lautaro Martínez subiu mais alto que a defesa adversária e marcou de cabeça após cruzamento preciso de Lionel Messi, decretando a virada argentina.
O confronto foi marcado por muita intensidade, disputas físicas e equilíbrio durante boa parte do jogo. A seleção inglesa criou boas oportunidades e chegou a controlar o placar, mas a pressão argentina nos minutos finais foi decisiva para garantir a classificação.
Com o resultado, a atual campeã mundial segue na luta pelo bicampeonato consecutivo. A Argentina enfrentará a Espanha na grande final da Copa do Mundo de 2026, enquanto a Inglaterra disputará o terceiro lugar contra a França.
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