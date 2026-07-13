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segunda-feira, 13 de julho de 2026

Tiririca suspeito de envolvimento em escândalo de emendas com Valdemar Costa Neto

segunda-feira, julho 13, 2026  Nenhum comentário

O deputado federal Tiririca (PSD-CE) estaria envolvido no escândalo das emendas de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Valdemar é acusado de ter se beneficiado de R$ 110 milhões de emendas, mesmo não sendo deputado ou senador.

"Todas emendas do Tiririca, o Tiririca não tem contato com prefeito. Veja bem, acertei com Tiririca, você deixa as emendas para atender os prefeitos nossos", disse Valdemar em entrevista à CNN.

Essa declaração de Valdemar Costa Neto compromete Tiririca, que transferiu seu título de eleitor para o Ceará. É pelo Ceará por onde Tiririca concorrerá à reeleição. E essa defesa de Valdemar acaba por envolvê-lo no escândalo. Afinal, o ministro do STF, Flávio Dino, bloqueou R$119 milhões do patrimônio de Valdemar Costa Neto.

Fonte: CN7

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