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segunda-feira, 13 de julho de 2026

Moraes proíbe visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias

segunda-feira, julho 13, 2026  Nenhum comentário

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, nesta segunda-feira (13), as visitas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao pai Jair Bolsonaro.

A decisão ocorre após o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) acionar o Supremo e questionar a legalidade da divulgação da “carta aos brasileiros”, assinada pelo ex-presidente.

O deputado alega que Jair Bolsonaro descumpriu decisão do STF ao ter o material divulgado nas redes sociais.

A proibição, inicialmente, é válida por 90 dias. O período engloba, por ora, o primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro.

O ministro ainda intimou a defesa de Jair Bolsonaro para que se manifeste, em 48 horas, se o ex-presidente tinha conhecimento de que a carta seria divulgada pelo senador, que é pré-candidato à Presidência da República.

A carta, lida por Flávio no sábado, traz manifestação de Jair apontando o filho como candidato ao Palácio do Planalto. Bolsonaro está em prisão domiciliar e proibido de acessar à internet.

Via Diário do Poder

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