BOMBA! Lulinha teria feito lobby para empresa que recebeu R$ 85 milhões em contratos com o governo Lula

O filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, teria atuado na prospecção de negócios para a empresa 3Structure IT LTDA, que firmou contratos com órgãos do governo federal que somam cerca de R$ 85,7 milhões. As informações foram reveladas pelo jornalista Tácio Lorran, em coluna publicada no Metrópoles.





Segundo a reportagem, a suspeita consta em investigação da Polícia Federal (PF), que aponta que a atuação atribuída a Lulinha teria como objetivo aproximar a empresa da administração pública para viabilizar contratos na área de tecnologia da informação.





De acordo com a coluna, ao menos cinco dos contratos foram firmados após processos licitatórios, conforme registros do Portal da Transparência, do Comprasnet e do Diário Oficial da União (DOU).





Criada em 2019, a 3Structure IT LTDA assinou seu primeiro contrato com o governo federal em novembro de 2022, junto ao Centro Integrado de Telemática do Exército. Inicialmente no valor de R$ 21,8 milhões, o contrato recebeu posteriormente um aditivo de R$ 3,6 milhões.





Ainda conforme o portal de notícias, os demais contratos foram celebrados durante o governo Lula. O maior deles supera R$ 42 milhões e foi firmado com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A empresa também possui outro contrato de R$ 19,3 milhões com a mesma pasta, além de acordos com o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a Telebrás.





As informações publicadas indicam ainda que a investigação segue em andamento. Até o momento, não há, nos trechos da reportagem consultada, manifestação pública de Lulinha ou da empresa sobre as informações divulgadas.





Via portal Folha do Estado