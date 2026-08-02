Cid Gomes passa mal durante convenção estadual do PSB

O senador Cid Gomes passou mal durante a convenção estadual do PSB realizada neste sábado (1°). Mesmo apresentando sinais de indisposição, o parlamentar permaneceu no evento e continuou conduzindo a votação que aprovou a chapa de candidatos do partido para deputado federal e deputado estadual.





Após sentir-se mal, Cid preferiu permanecer sentado enquanto acompanhava os trabalhos. Visivelmente suando, ele descontraíu o ambiente ao comentar sua condição de saúde com uma brincadeira.





"Ô! Coisa ruim é ficar velho", disse o senador, arrancando risos dos participantes da convenção.





Apesar do episódio, a convenção prosseguiu normalmente, com a aprovação dos nomes que irão disputar vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Ceará nas eleições deste ano.





Via Cn7