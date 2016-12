Conheçam os novos secretários municipais da gestão Ivo Gomes

David Duarte é graduado em Direito e Pós-graduado em Direito e Processos Constitucionais pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), pós-graduando em Direito Eleitoral pela Pontifícia Universidade Católica – PUC de Minas Gerais. Advogado eleitoralista e de direito público, foi professor de Direito Administrativo e do Trabalho do Instituto de Desenvolvimento e Educação do Ceará – IDECC, atuando também como Assessor Parlamentar da Liderança do Governo na Assembleia Legislativa do Ceará, Coordenador Jurídico da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza e da Secretaria das Cidades do Governo Estadual do Ceará. Coordenou a Assessoria Parlamentar junto ao Gabinete do Prefeito de Fortaleza.

Aleandro Linhares é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e possui especialização em Direito Administrativo também pela UNIFOR. Já foi assessor da Procuradoria Jurídica da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) e do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-CE). Foi eleito vereador de Sobral pelo PDT nas últimas eleições.

Ricardo Santos Teixeira é bacharel em Economia e Direito, com especialização em Administração Financeira e mestrado em Economia pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará – CAEN/UFC. Desde 1992 é Auditor Fiscal Adjunto da Receita Estadual.

Júlio Alexandre é graduado em Educação Física pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), especialista em Gestão Escolar pela Universidade Vale do Acaraú (UVA) e mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Foi diretor escolar (2001/2004), secretário adjunto (2005/2006) e secretário da educação de Sobral (2007/2016). Atualmente é professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú e Vereador eleito da Câmara Municipal de Sobral.

David Bastos é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará e tem especialização em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. É Servidor Público Estadual concursado, integrante do Departamento de Arquitetura e Engenharia (DAE). Foi responsável pela fiscalização de diversas obras pública e coordenou a aprovação de projetos junto a entidades financiadores federais. Foi diretor da Auditoria Interna do DAE entre 2013 a 2014 e, é desde 2015, o Coordenador de Obras Urbanas da Secretaria das Cidades do Ceará.

Igor Bezerra é graduado em Administração pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) e especialista em Elaboração, Avaliação e Monitoramento pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Já foi Diretor Geral da Associação dos Jovens Empresários de Sobral (AJE), foi professor universitário e Analista do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). Atualmente é coordenador de Juventude do Município de Sobral.

Major Erlânio Matoso possui graduação em Direito pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (2005) e graduação em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar General Edgard Facó (1999). É mestrando em Planejamento de Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente é secretário municipal de segurança e cidadania da Prefeitura de Sobral e tem experiência na área de Defesa, com ênfase em Segurança Pública.

Gerardo Cristino Filho é graduado em Medicina, com mestrado em Neurocirurgia pela Universidade Federal de São Paulo e com doutorado em Cirurgia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Também é especialista em Doenças Neurovasculares pela Universidade de Montpellier, na França, e já foi diretor do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Vale do Acaraú (UVA) e coordenador do curso de Medicina da UFC Campus Sobral.

Herbert Lima Vasconcelos possui graduação em Licenciatura em Física pela Universidade Federal do Ceará (UFC), tem mestrado com pesquisa na área de Tecnologia Aplicada a Educação e Metodologia de Ensino com Objetos de Aprendizagem em Ciência da Computação pela UFC e possui Doutorado na área de pesquisa de Avaliação da Efetividade e do Desempenho da Aprendizagem com Modelagem Multidimensional, em Teleinformática, também pela UFC. É consultor do Ministério da Educação (MEC) e da Diretoria de Educação Básica (DEB) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Atualmente, exerce o cargo de Diretor Geral do Centro de Educação à Distância do Governo do Estado do Ceará (CED), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), no município de Sobral.

Marcos Villas-Bôas é graduado em Direito pela Universidade Salvador (UNIFACS) e especialista em Processo Civil e Direito Tributário. Possui mestrado em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e doutorado em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Foi autor de pesquisas acadêmicas nas Universidades de Harvard e San Diego e no Massachusetts Institute of Technology (MIT). É doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Até o ano passado, era assessor para assuntos de política tributária na Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República e atualmente é Conselheiro da Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda.

Inácio Ribeiro Neto é graduado em Administração pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Gestão Financeira pela Universidade Vale do Acaraú (UVA) e mestre em Direção e Administração de Empresas pela Universidade de La Empresa, no Uruguai. Já foi diretor do Centro Industrial do Ceará (CIC) e atualmente é professor e coordenador do curso de Administração da UVA em Sobral.

Marília Ferreira Lima é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Gestão Ambiental Urbana pelo Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará (IFCE). É mestre do Programa de Mestrado em Engenharia de Transportes da UFC. Atualmente, coordena a Unidade Gerencial do Projeto Cidades do Ceará da Secretaria das Cidades.