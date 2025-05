Professora obriga aluno a tomar molho de pimenta como castigo em escola no Ceará

Um estudante de 14 anos foi obrigado pela professora a ingerir molho de pimenta como punição em uma escola municipal de Fortim, no interior do Ceará. A docente foi desligada da função após a apuração da Secretaria de Educação da cidade.





O castigo contra o adolescente ocorreu no dia 24 de março deste ano na Escola de Ensino Fundamental de Tempo Integral (EEFTI) Comunitária da Barra, que atende alunos turmas do 1° ao 9° ano, na localidade de Barra, em Fortim.





Segundo a diretora da escola, Marília de Aquino, os auxiliares de limpeza alertaram a coordenação que viram o menino passando mal enquanto faziam a limpeza no banheiro.





A partir disso, descobriram que o menino havia ingerido molho de pimenta como forma de castigo executado pela professora.





Conforme a diretora, logo no dia seguinte a escola convocou a mãe do adolescente para resolver a situação. “Quando soubemos que o aluno consumiu (o molho de pimenta) e fomos avisadas que o aluno estava no banheiro passando mal, nós tomamos as devidas providências”, disse Marília.





“Tudo que a escola teve que fazer, nas medidas possíveis que cabia à escola, nós fizemos: o Conselho Tutelar foi comunicado, o secretário de Educação também. A professora foi demitida pela secretária de Educação, pela gestão municipal, pelo setor jurídico, o caso já foi encerrado, e enviado ao Ministério Público”, acrescenta a diretora.





A diretora disse que não podia detalhar as circunstâncias do castigo aplicado pela professora porque o caso envolve adolescentes menores de 18 anos.





Sem detalhar o caso, a Prefeitura de Fortim publicou uma nota de esclarecimento nas redes sociais informando que a professora foi desligada do cargo e que o estudante está recebendo apoio emocional e suporte institucional.





Fonte: O Povo