Filhote de jacaré é resgatado em praia no Ceará após tentar entrar no mar

Um filhote de jacaré foi resgatado na Praia do Cumbuco, em Caucaia - Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), após tentar entrar no mar na manhã da última quinta-feira (1°). O animal foi avistado por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia, que realizaram o socorro.





Após conseguir neutralizar o jacaré de forma segura, os agentes contaram com o apoio de uma viatura do Corpo de Bombeiros que passava pelo local e dispunha de um kit de primeiros socorros. O animal foi imobilizado e transportado até o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), em Fortaleza, onde foi entregue em segurança.





"A atuação rápida e responsável da nossa equipe mostra o compromisso dos agentes com a segurança da população e com a preservação da vida, inclusive da fauna silvestre. Parabenizo todos os envolvidos por conduzirem a situação com tanta sensibilidade e profissionalismo", destacou o gerente de fiscalizações da AMT de Caucaia, Márcio Marley.





Dicas de prevenção de busca e resgate de animais

Mantenha distância e observe. Evite se aproximar ou interagir com o animal, pois isso pode causar estresse e comportamentos agressivos

Contate o Corpo de Bombeiros ou o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), ao avistar um animal silvestre em uma situação de risco ou que possa representar perigo para a comunidade

Evite alimentar animais silvestres, pois isso pode incentivar sua presença em áreas urbanas, o que pode levá-los a se aproximar de residências em busca de comida, causando conflitos e situações perigosas para ambas as partes

Mantenha seu ambiente seguro. Verifique se a sua residência possui aberturas e rachaduras que podem servir de acesso para animais silvestres, como cobras. Mantenha portas e janelas bem fechadas, principalmente, em áreas próximas a terrenos baldios ou áreas verdes

Conscientize a comunidade: incentive seus vizinhos a adotar práticas de prevenção e respeito aos animais, evitando assim atitudes que possam colocar em risco tanto os animais, quanto os moradores.

Para onde ligar em casos de resgates de animais?