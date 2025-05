“Apalpou meu pêni3”: adolescente denuncia importunação durante consulta no Ceará; médico foi preso

Um médico de 48 anos foi autuado em flagrante pela Polícia Civil por suspeita de importunar sexualmente um adolescente de 17 anos durante uma consulta na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Irmã Silveira, na cidade de Cascavel, interior do Ceará.





O caso ocorreu na noite da última sexta-feira (2). De acordo com a prefeitura da cidade, o médico foi afastado de suas funções enquanto o caso está sendo investigado.





Em entrevista, o adolescente disse que foi para a UPA após sentir uma forte dor no estômago durante o trabalho. Chegando na unidade hospitalar, foi recebebido pelo médico, que iniciou o atendimento com perguntas padrões, mas depois começou a trazer assuntos de cunho sexual para a conversa:





"Ele viu que eu trabalhava, viu que eu tinha 17 anos, já começou a puxar assunto. Então, falou que gostava de pessoas que trabalhavam assim tão cedo, que buscavam seus objetivos. Para mim (até então), uma conversa nada fora do normal. Aí, chegou na parte problemática, que ele foi analisar minha barriga. Ele soltou a primeira piada. Ele disse: 'Você trabalha com comida? Sabe cozinhar? Gostaria de provar desse seu tempero'". E deu uma risadinha de lado", relembrou a vítima.





O garoto disse que se sentiu desconfortável com os comentários, que continuaram. A situação, no entanto, escalou:





"Depois, ele falou assim: 'Eu gosto de pessoas assim como você, jovens fortes e tal'. Eu achei muito estranha essa conversa. Só que, nesse momento, ele já estava me analisando o meu estômago. No momento que ele estava apalpando o meu estômago, ele falou que ia apalpar outra parte. E acabou apalpando o meu pênis. Aí eu me retirei da sala. Aquele momento para mim foi um choque", narrou o adolescente.





Após sair da sala de atendimento, o menino percebeu que havia sofrido uma importunação. Na saída da UPA encontrou guardas municipais e fez a denúncia.





Ainda de acordo com a polícia, o suspeito já possuía antecedente por crime contra a dignidade sexual. O fato foi noticiado por meio de um procedimento registrado na Delegacia de Aquiraz, cidade próxima. O suspeito se encontra à disposição da Justiça.





Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Cascavel disse que tem conhecimento da condução do homem. O médico atendia no plantão da unidade quando a denúncia ocorreu.





"O servidor foi conduzido por uma equipe da Guarda Municipal e, neste momento, aguarda audiência de custódia. A prefeitura informa também que já afastou o médico de suas funções e aguarda a conclusão das investigações para tomar outras ações compatíveis com a gravidade do caso", comunicou a gestão.





O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informou por meio de nota que a ação encontra-se no 7º Núcleo Regional, mas a audiência de custódia ainda não aconteceu. A previsão é de que ocorra até o fim deste sábado (3).