Irmãs influenciadoras mortas em Fortaleza e tentativa de chacina em campo de futebol: veja o que se sabe até agora

Duas irmãs influenciadoras foram mortas em Fortaleza na última quinta-feira (1º) na Barra do Ceará. Bianca dos Santos, de 15 anos, e Maria Beatriz dos Santos, de 20, foram mortas a tiros enquanto estavam com um grupo de pessoas em um espigão na Vila do Mar. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram pelo mar, utilizando uma moto aquática e um bote a motor.





Beatriz morreu no local. Bianca chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Cristo Redentor, mas não resistiu aos ferimentos. As duas acumulavam mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, onde atuavam em mininovelas e conteúdos voltados para o cotidiano em comunidades periféricas, especialmente na plataforma Kwai.





Irmãs influenciadoras mortas em Fortaleza e tentativa de chacina em campo de futebol





Além das mininovelas, Bianca e Beatriz compartilhavam rotinas no Instagram e faziam divulgação de plataformas de jogos online, popularmente conhecidas como “jogo do tigrinho”. Bianca era namorada de Antônio Victor de Araújo, conhecido nas redes como “Moscow”, e estaria grávida de dois meses. Ele também fazia parte dos vídeos e possui mais de 200 mil seguidores.





Após a morte das irmãs, Antônio publicou mensagens de luto em suas redes sociais, afirmando que o crime “não iria ficar assim”.





Ataque a tiros em campo de futebol pode ter sido represália





Horas após o assassinato das irmãs, na madrugada da sexta-feira (2), um novo ataque foi registrado, novamente no bairro Barra do Ceará. Cinco pessoas foram baleadas enquanto estavam em um campo de futebol. A Polícia investiga se o tiroteio foi uma represália relacionada à morte de Bianca e Beatriz.





Três das vítimas do atentado estão em estado grave. Elas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região.





Dois homens são presos por envolvimento no ataque





Ao longo da sexta-feira, dois suspeitos foram presos por envolvimento no ataque ao campo de futebol. Um dos detidos é o próprio Antônio Victor de Araújo, namorado de Bianca. Ele foi capturado horas após lamentar publicamente a morte da jovem.





O segundo preso, um homem de 28 anos, deu entrada em uma unidade médica com ferimentos provocados por arma de fogo. A polícia identificou sua ligação com o atentado e confirmou que ele já tem passagens por roubo de veículo e corrupção de menores. Ele segue internado sob escolta policial.





Polícia investiga ligação entre os crimes





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o caso das irmãs está sendo investigado pela 8ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve no local para coletar evidências.





O ataque no campo de futebol está sob responsabilidade do 7º Distrito Policial. A Polícia Civil segue colhendo depoimentos e analisando imagens para esclarecer os dois crimes e apurar se há, de fato, uma relação direta entre eles.





Fonte: GC Mais