CHAC1NA É REGISTRADA NO BAIRRO BARRA DO CEARÁ, EM FORTALEZA

A situação na região da Barra do Ceará, em Fortaleza, tem se agravado devido à ausência de uma presença policial efetiva, o que tem permitido que facções criminosas atuem com mais liberdade e provocando uma onda de violência que assusta moradores e desafia as autoridades.





Na noite desta terça-feira (6), um episódio trágico reforçou esse cenário de insegurança. Quatro pessoas foram mortas e outras ficaram feridas em um ataque a tiros na rua Tambaú, na Grande Barra do Ceará. Os jovens, que estavam jogando futebol em um campo society e usavam uniformes, foram surpreendidos por criminosos disfarçados com roupas da Polícia Civil. Os suspeitos simularam uma abordagem, mas, na verdade, dispararam com fuzis, causando pânico entre os presentes e confusão nas unidades de saúde que atenderam as vítimas.





Duas pessoas não resistiram aos ferimentos e morreram no local, enquanto outras duas foram socorridas, mas também não resistiram posteriormente. Durante uma perseguição policial, dois suspeitos foram presos. Ainda não há uma motivação oficial confirmada para o ataque, mas o episódio ocorre em meio a uma escalada de violência na região, marcada por homicídios e uma tentativa de chacina registrada poucos dias antes.





A situação evidencia o abandono por parte do poder público na área, que tem permitido às facções criminosas expandirem suas ações, deixando a população à mercê do medo e da insegurança. A expectativa é que as autoridades intensifiquem as ações de segurança para retomar o controle e garantir a paz na região.





