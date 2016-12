Ivo Gomes anuncia nomes de três novos secretários que vão compor a sua gestão

O prefeito eleito de Sobral, Ivo Gomes, divulgou, nesta segunda-feira (26/12), no programa do Izaías Nicolau, mais três nomes de secretários que vão compor a sua gestão, a partir de janeiro de 2017. Os titulares que ficarão à frente da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico, da Secretaria da Ouvidoria, Controle Interno e Gestão e Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente são, respectivamente, Marcos Villas-Bôas, Inácio Ribeiro Neto e Marília Ferreira Lima.

Marcos Villas-Bôas é graduado em Direito pela Universidade Salvador (UNIFACS) e especialista em Processo Civil e Direito Tributário. Possui mestrado em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e doutorado em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Foi autor de pesquisas acadêmicas nas Universidades de Harvard e San Diego e no Massachusetts Institute of Technology (MIT). É doutorando em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Até o ano passado, era assessor para assuntos de política tributária na Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República e atualmente é Conselheiro da Primeira Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda.

Inácio Ribeiro Neto é graduado em Administração pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Gestão Financeira pela Universidade Vale do Acaraú (UVA) e mestre em Direção e Administração de Empresas pela Universidade de La Empresa, no Uruguai. Já foi diretor do Centro Industrial do Ceará (CIC) e atualmente é professor e coordenador do curso de Administração da UVA em Sobral.

Marília Ferreira Lima é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Gestão Ambiental Urbana pelo Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará (IFCE). É mestre do Programa de Mestrado em Engenharia de Transportes da UFC. Atualmente, coordena a Unidade Gerencial do Projeto Cidades do Ceará da Secretaria das Cidades.





