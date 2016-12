Mistério no assassinato de advogado no Vale do Jaguaribe. Vítima havia sumido no domingo de Natal

Um crime misterioso está sendo investigado pela Polícia na Região do Vale do Jaguaribe. No começo da tarde desta segunda-feira (26), o corpo do advogado Alex Ney Diógenes Almeida foi encontrado no leito seco do Rio Figueiredo, na comunidade Vila Extrema, na zona rural do Município de Alto Santo (a 247Km de Fortaleza).





A vítima estava desaparecida desde o último domingo, quando saiu de sua residência, localizada na cidade de Iracema, Município vizinho a Alto Santo (a 285Km da Capital). Desde então, familiares faziam buscas no sentido de encontrá-la.

No começo da manhã de segunda-feira (26), o carro do advogado, um HB20 branco, foi encontrado abandonado a cerca de um quilômetro da sede de Alto Santo. No veículo havia muitas manchas de sangue. No entanto, Alex Ney continuou desaparecido.





Torturado???





Por volta de 12h30, populares que passavam pelas margens do Rio Figueiredo, na comunidade Vila extrema, se depararam com o corpo da vítima e acionaram a Polícia. O advogado apresentava perfurações provavelmente de faca na cabeça e no tórax. Também foram constatadas lesões aparentes de que ele foi amarrado pelos assassinos.





O corpo de Alex Ney Diógenes foi recolhido para o Núcleo da Perícia Forense de Russas, onde passará por necropsia na manhã desta terça-feira (27) e, em seguida, será liberado para sepultamento.





A Polícia não sabe, ainda, o que motivou a morte brutal do advogado, nem se ele vinha recebendo alguma ameaça. As investigações começam na cidade de Iracema, onde o advogado morava com seus familiares. Eles serão chamados a prestar depoimento.