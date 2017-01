BANDIDOS MATAM COMERCIANTE DURANTE ASSALTO EM SANTANA DO ACARAÚ

Violência avassaladora na cidade de Santana do Acaraú! As informações dão conta de que dois bandidos em uma motocicleta chegaram no comércio do Sr. Miguel Arcanjo, anunciaram o assalto e em seguida atiraram no peito esquerdo da vítima. O comerciante foi conduzido às pressas para o hospital Santa Casa de Sobral, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito.





A vítima foi identificada como Miguel Arcanjo de Farias, conhecido por Ludegero.





Policiais Militares estão realizando diligências na tentativa de prender os meliantes. O crime foi registrado na tarde desta quarta-feira (18), por volta das 15:30h.





Mais informações a qualquer momento.