Futuro da Câmara Federal é tema de encontro em Fortaleza

Nesta segunda-feira (23), o Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) participou de um jantar em apoio à candidatura à reeleição do atual Presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia. Durante o encontro, realizado em Fortaleza, o presidente falou sobre como deverá conduzir os trabalhos na Câmara, e disse que garantirá tempo suficiente para que matérias polêmicas, para que sejam debatidas com profundidade.





“O deputado Rodrigo Maia tem demonstrado uma excelente capacidade de diálogo com toda a casa legislativa, e com as pautas que interessam à sociedade e ao crescimento do nosso país”, frisou Moses Rodrigues.