GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO FOI REGISTRADO NA CE 178, EM IPU

O acidente foi registrado na manhã de domingo (08/01), na CE-187, região serrana de Ipu, entre as localidades de Sítio São João João e o distrito de Várzea do Giló.





Observa-se nas imagens que apesar de muito sangue no asfalto, o motociclista está consciente, conversando com os curiosos ao seu redor, e aguardando o socorro médico. Percebe-se também que a vítima está devidamente equipada, com capacete e outros acessórios, o que indica que ele talvez pratique motociclismo esportivo.





Confira nas imagens abaixo o registro de mais um acidente na CE-187, rodovia estadual que corta o município de Ipu-CE, região Noroeste. Ainda não temos a identificação do acidentado. Estamos aguardando mais informações.









Fonte: Blog do Repórter Francisco José