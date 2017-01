LAMENTÁVEL: SARGENTO DA PM DO DISTRITO FEDERAL SUICIDA SE JOGANDO NA FRENTE DE UMA CARRETA NA BR-060; VÍDEO

Suicídio do Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, ocorreu sexta-feira (27) na BR 060, se jogou na frente da carreta.

Para uma pessoa tomar uma atitude dessas, sem dúvida está no auge do desespero, no último estágio de sofrimento.





Policiais vivem sobre extrema pressão e stresse, com maior propensão para desenvolver problemas psicológicos e emocionais. O número de suicídio entre os profissionais dessa área vem crescendo assustadoramente.





Deus conforte os familiares e amigos.





Com informações de Viviane Bertonciny Viviane

