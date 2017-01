Mulher alérgica ao marido não pode dividir um cômodo com ele

Johanna ama Scott, que ama Johanna, mas a vida pregou uma peça nos dois. Ela desenvolveu alergia ao marido.



Estar no mesmo ambiente que Scott faz Johanna, de 29 anos, apresentar fortes sintomas de uma severa alergia. Isso significa que a britânica não pode fazer coisas simples com o marido: beijar, abraçar, jantar, assistir à televisão...



Eles dormem em quartos separados. Para amenizar a distância, eles assistem ao mesmo programa na TV e trocam mensagens sobre ele.



Antes de se casarem, em 2013, Johanna e Scott costumavam viajar juntos, apesar de ela sentir enxaquecas e os efeitos da síndrome do cólon irritável.



Os primeiros sinais apareceram quando Johanna passou a tossir quando ficava cara a cara o marido.



"Foi terrível perceber que a realidade não funcionaria", disse ela à BBC. "Agora estou reagindo fortemente ao meu marido. Antes disso, eu tinha reagido ao meus pais e a outras pessoas. Mas ficou horrível quando chegou a Scott", acrescentou.



Johanna sofre de uma rara síndrome que a faz ser alérgica a quase tudo. Ela vive em um quarto selado na casa de uma amiga, enquanto a sua própria residência está sendo reformada para se adaptar às suas limitações.

Fonte: Page Not Found