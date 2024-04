Homem gasta R$ 14 mil em açougue e acaba preso ao ir buscar carnes

Um morador de São Carlos (SP) acabou sendo preso ao ir até um conhecido açougue da cidade, retirar as compras de carnes que havia feito pela internet. A prisão aconteceu na quarta-feira (17). Porém, dias antes o gerente do estabelecimento já havia registrado um boletim de ocorrência, isso porque ele percebeu que o homem estava comprando em grande quantidade do açougue e com muita frequência.



Mas o que achou atenção foi que uma compra no valor de R$ 4 mil, não constou na conta bancária do estabelecimento ao ser verificado pelo gerente. Assim ele foi até a delegacia e registrou o caso, porque também percebeu que no extrato não havia nenhum pagamento de compras anteriores, feita pelo cliente, que achou que iria enganar o estabelecimento.

De fato ele enganou, só não esperava que seria descoberto.

Logo o homem acabou sendo preso depois que decidiu fazer mais uma compra online, especificamente só de carnes nobres, de primeira qualidade. Só que diferentemente das outras vezes que ele pediu para entregar em sua casa após enviar os comprovantes falsos de pix, ele decidiu ir retirar os produtos pessoalmente.

Assim que chegou para retirar suas compras, a Polícia Militar já estava a sua espera e o gerente do estabelecimento com as provas do crime. O homem de 35 anos acabou sendo preso em flagrante. Em suma, de todas às vezes que ele comprou e pagou com pix falso, o valor das compras já ultrapassavam R$ 14 mil.

Correio do Interior