Campanha contra aftosa segue até dia 30, com meta para vacinar mais de 90% do rebanho de Santa Quitéria

A campanha de vacinação contra a Febre Aftosa iniciou na última segunda-feira (15/04) e acontece em uma única etapa de forma emergencial. Os produtores terão até o dia 30 de abril para comprar a vacina nas revendas autorizadas. Devem ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades.





Em Santa Quitéria, de acordo com o supervisor regional e veterinário Hamilton Júnior, os produtores se destacam pela adesão da vacina. Durante a última campanha realizada em novembro de 2023, o município atingiu a média acima de 90% para todos os indicadores. Ao total de 12.844 animais vacináveis, 12.117 foram vacinados, com uma média de 94,81%.





Os produtores devem declarar junto à Adagri a vacinação do rebanho até o dia 15 de maio. O documento pode ser preenchido de forma virtual, no site da agência ou presencialmente no núcleo local, anexo ao prédio da Ematerce.





Com a retirada da vacinação, haverá impacto direto na renda do produtor, que não precisará mais comprar a vacina e terá a liberdade para comercializar seus animais e derivados em todo o País.





“Antecipamos essa vacinação para que em maio o nosso pleito para retirada e reconhecimento internacional possa ir para a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Essa organização é que avaliará o pleito de todos os estados. E essa antecipação é para que a possamos entrar nesse conjunto de estados que está solicitando a retirada da vacina”, explica o diretor de sanidade animal, Amorim Sobreira.





A Voz de Santa Quiteria