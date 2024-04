INSS: governo começa a pagar 13º de aposentados e pensionistas

O repasse do abono anual aos beneficiários da Previdência Social, também conhecido como “13º do INSS” [Instituto Nacional do Seguro Social] começa a ser feito pelo governo federal nesta quarta-feira (24/4) para pessoas que recebem até um salário mínimo (R$ 1.412).



Segundo a medida, o abono será pago em duas parcelas: uma em abril e outra em março deste ano. Os primeiros depósitos serão para aqueles que recebem até um salário mínimo. Para os que recebem mais de um salário mínimo, o pagamento do abono ocorrerá em 2 de maio.

Para quem recebe até 1 salário mínimo (Final do NIS – Abril – Maio) 1 – 24/4 – 24/5

2 – 25/4 – 27/5

3 – 26/4 – 28/5

4 – 29/4 – 29/5

5 – 30/4 – 31/5

6 – 2/5 – 3/6

7 – 3/5 – 4/6

8 – 6/5 – 5/6

9 – 7/5 – 6/6

0 – 8/5 – 7/6 Para quem recebe mais de 1 salário mínimo (Final do NIS – Abril – Maio) 1 e 6 – 2/5 – 3/6

2 e 7 – 3/5 – 4/6

3 e 8 – 6/5 – 5/6

4 e 9 – 7/5 – 6/6

5 e 0 – 8/5 – 7/6 Tradicionalmente, o benefício é pago no segundo semestre de cada ano. Mas, o governo tem antecipado o depósito do benefício para estimular o desenvolvimento econômico do país. O foco é injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia.

O governo ainda não informou quantos serão beneficiados pela medida. Estão aptos a receber o abono aqueles que, em 2024, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social.

Metrópoles